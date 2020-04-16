По стройке смирно: как власти поддержат отрасль и спрос на жилье

Объявленные президентом меры помощи строительной отрасли — это хороший знак для рынка. Они позволят поддержать спрос на жилье, а льготная ипотека под 6,5% годовых будет пользоваться популярностью у населения, считают опрошенные «Известиями» участники рынка недвижимости и представители банков . Владимир Путин также поручил не прекращать строительство ключевых объектов. Эксперты назвали меры своевременными, но отметили, что необходимо дождаться плана правительства по их реализации.

Поговорили о главном

Начиная видеосовещание по вопросам развития строительной отрасли, глава государства отметил, что от ее эффективной, ритмичной работы зависят ситуация на жилищном рынке, выполнение масштабных планов по строительству и обновлению дорог, морских портов, транспортных узлов, другой опорной инфраструктуры страны.

— И конечно, мы это знаем, стройка — отрасль, в целом замыкающая на себя большое количество предприятий: крупных, средних, малых компаний из смежных секторов, таких как производство стройматериалов, техники, металлургия, деревообработка, химия и так далее. Это очевидные вещи, но их обязательно надо учитывать, принимая наши решения по строительному сектору , — заметил президент.

ввп Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности РФ в формате видеоконференции в Ново-Огарево Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Обращаясь к руководителям регионов, Владимир Путин подчеркнул, что при проведении профилактических мероприятий на местах обязательно надо учитывать специфику строительной отрасли, необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых, жизненно важных объектах. Глава государства отметил, что нужно принимать гибкие решения, находить баланс. То есть строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом не тормозить стройку и не замораживать объекты.

— Строительный комплекс столкнулся сегодня с объективными трудностями. Главная из них — это падение, сжатие спроса. Так, рост ипотеки в первом квартале текущего года сейчас сменился спадом, — отметил президент. — Затруднён и доступ застройщиков к кредитным ресурсам.

Понимая обеспокоенность компаний, занятых в крупных инфраструктурных проектах, Владимир Путин подчеркнул, что строительной отрасли будет обязательно оказана поддержка. А на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора, добавил президент.

Так, одной из ключевых мер, предложенных президентом, стала льготная ипотечная программа. Новое жилье комфорт-класса можно будет взять по ставке 6,5% до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. При этом льготная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября, а на реализацию программы, по словам Владимира Путина, в 2020 году потребуется направить около 6 млрд млрд рублей, но эта цифра ещё не окончательная.

ип Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также принято решение выделить 12 млрд рублей на кредитование строительной отрасли, докапитализировать Фонд помощи обманутым дольщикам на 30 млрд рублей. Кроме того, «ДОМ.РФ» будут предоставлены госгарантии Минфина в размере 50 млрд рублей для выкупа квартир у застройщиков, потом это жилье смогут приобрести граждане в том числе с использованием льготной ипотеки. Также будет повышена доступность банковских кредитов для стройкомпаний.

Решено предоставлять субсидии только тем компаниям, которые сохранят рабочие места и зарплаты сотрудников. При этом девелоперы должны завершить возведение домов, запланированных к вводу в 2020–2021 годах, чтобы избежать долгостроев.

Президент отметил необходимость продолжить реализацию масштабных инфраструктурных проектов, таких как расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автомобильных дорог на Юге России, включая подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью, модернизацию аэродромных комплексов в Челябинске, Перми, Хабаровске, Норильске, строительство современных портовых мощностей в Мурманске, на Балтике, Чёрном море и на Дальнем Востоке.

Льготно, вольготно

По данным ЦБ, средневзвешенная стоимость кредитов на жилье в марте составляла 8,7% годовых. В мае 2019 года она превышала 10%, а затем начала снижаться — вместе с ключевой ставкой ЦБ. Разницу между льготной ставкой и стоимостью кредитов у банков будет субсидировать государство, подчеркнул Владимир Путин.

Сбербанк начнёт выдавать льготную ипотеку, как только правительство утвердит все условия программы, и она начнёт действовать, сообщил его представитель. Уже сейчас у кредитной организации есть совместная с девелоперами программа субсидирования, позволяющая купить квартиру в новостройке по ставке 6,5% годовых, добавил он.

Новая программа как поддержит строительную отрасль в нынешних условиях, так и даст возможность населению решить жилищный вопрос с привлечением ипотеки по комфортной процентной ставке, отметил заместитель президента ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, аналогичная инициатива, запущенная в 2015 году, сразу показала свою эффективность.

ип Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— Мы уверены, что программа будет популярной, так как у значительной части населения есть потребность в улучшении жилищных условий, и меры господдержки поддержат их решение в условиях неопределенности , — сказал «Известиям» руководитель центра цифрового партнерского бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев.

В ФК «Открытие», МКБ и ПСБ согласны, что новая ипотечная программа будет пользоваться популярностью.

Хотя уровень ставок в новой программе привлекателен, он не гарантирует большой спрос на новую программу, предупредил, в свою очередь, главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, в связи с тем, что сейчас люди сталкиваются с колоссальным ростом финансовой неопределённости.

Необходимая поддержка

Новый пакет мер поддержки отрасли и заявление президента о необходимости продолжения работы строек с усилением мер безопасности — это хороший знак для рынка и реальная поддержка спроса , сказал «Известиям» президент ГК «Основа» Александр Ручьёв.

Строительство — это, прежде всего, непрерывный технологический процесс, его остановка и пуск — дорогостоящий процесс. Именно поэтому крайне нежелательно, чтобы стройплощадки закрывались надолго, отметил генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов. При этом как раз строительный сектор оперативно отреагировал на необходимость обеспечения безопасности на своих площадках, отметил он.

Льготная ипотечная ставка 6,5% годовых действительно поддержит спрос на новостройки массового сегмента, что поможет отрасли, считает генеральный директор «S.A. Ricci - жилая недвижимость» Александр Галицын. Это важно, поскольку до 70% покупателей используют ипотеку, подчеркнул вице-президент по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет. Субсидирование же ставок по проектному финансированию позволит девелоперам снизить кредитную нагрузку во время сложного периода, добавил Александр Галицын.

ип Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одну меру — выкуп квартир у застройщиков через ДОМ.РФ — логично будет использовать в регионах, где сильнее всего просядет спрос, высказал мнение эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

— Очевидно, что это будет точечный выкуп, а не веерный. Этим обусловлен относительно небольшой размер выделенных средств — их хватит на покупку не более 20-25 тыс. квартир (в регионах стоимость жилья в среднем составляет 2,2-5 млн рублей). Поэтому важно решить, у каких именно застройщиков будут приобретаться площади , — объяснил он.

Объявленные президентом меры своевременны, однако нужно дождаться плана правительства по их реализации, добавил член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Завершая совещание, Владимир Путин пообещал и впредь анализировать ситуацию в отрасли, вместе с участниками рынка вырабатывать новые дополнительные решения. А правительству поручил держать руку на пульсе и предлагать варианты развития отрасли, исходя из складывающей обстановки.