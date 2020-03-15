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Вперед в будущее: в России начнут строить роботизированные отели

Одна машина способна заменить до шести сотрудников
Фото: Depositphotos
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Вперед в будущее: в России начнут строить роботизированные отели
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2020-03-13 17:30:10
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В России появится первая роботизированная гостиница. Ее построят на территории экономической зоны «Иннополис». Об этом «Известиям» рассказал заместитель премьер-министра Республики Татарстан по развитию этой зоны Роман Шайхутдинов. Отель оборудуют искусственным интеллектом, который научится анализировать предпочтения и настроение постояльцев. В нем будет минимум персонала — один робот способен заменить до шести сотрудников. В будущем такие гостиницы планируется построить в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а после распространить технологии на всю отрасль. Впрочем, эксперты считают, что пока не все отельеры готовы к подобным новшествам.

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Искусственный персонал

Строительство первой в России роботизированной гостиницы на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Татарстане займет около 2,5 лет, рассказали «Известиям» в компании-девелопере проекта Kravt Invest. Время нужно для внедрения технологий искусственного интеллекта, их тестирования и обучения роботов.

В проект планируется вложить 500 млн рублей, треть суммы пойдет на внедрение инновационных технологий — они будут разработаны совместно с датской компанией Universal Robots, сказал «Известиям» генеральный директор Kravt Invest Валерий Кравцун.

В дальнейшем компания хочет возвести аналогичные отели в Москве, Петербурге и Казани.

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Робот в коридоре отеля
Фото: Depositphotos

–– Логично, что такая гостиница появится именно в городе высоких технологий. В отеле будут останавливаться гости, которые принимают участие в отраслевых мероприятиях, приезжают на корпоративное обучение в университет или являются посетителями пациентов медицинского центра, –– сказал «Известиям» Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Татарстана, ответственный за развитие «Иннополиса».

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30 номеров отеля планируют оборудовать технологиями искусственного интеллекта, которые будут анализировать предпочтения постояльцев с учетом более 300 параметров, в том числе публичных данных соцсетей. Технологии смогут распознавать эмоции гостей по звуку голоса, фото и даже видео, считывать их настроение по внешнему виду, оценивать удовлетворенность или усталость. На основе анализа данных будет включаться или выключаться оборудование, регулироваться температура и свет, предлагаться еда, напитки, разные услуги, рассказал Валерий Кравцун.

Искусственный интеллект станет общаться с постояльцами через встроенные технологии, вероятно, с изображением и голосом, уточнил он.

По словам Валерия Кравцуна, голосовым помощником с голографическим изображением также оснастят стойку регистрации. Но первое время на ресепшене еще останется человек. До номеров постояльцев будут провожать летающие роботы-дроны, двери в них будут открываться с помощью автоматической идентификации гостя.

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Робот со звездами оценки отеля
Фото: Depositphotos
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За барную стойку поставят робота-баристу, а в антивандальных целях в гостинице начнут дежурить роботы-полицейские, которые зафиксируют возможные нарушения.

В целом планируется внедрить как можно больше роботов, вплоть до уборщиц и официантов. Они будут работать в режиме 24/7 и общаться на языке постояльцев. Одна машина способна заменить от двух до шести сотрудников — так отель сможет свести к минимуму штат обслуживающего персонала и, как следствие, оптимизировать свои расходы, добавил Валерий Кравцун.

Тех роботов, которые будут иметь физическое воплощение, сделают из вандалоустойчивых материалов.

Но сколько точно будет машин и каких специалистов они заменят, станет известно после тестирования оборудования. При этом люди в любом случае останутся, чтобы управлять роботами, уточнил он.

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Робот доставляет воды постояльцам отеля
Фото: Depositphotos

В будущем эти наработки можно будет масштабировать на другие гостиничные проекты по всей России, отметил руководитель Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе университета «Иннополис» Александр Климчик.

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Если отель предоставляет услуги с использованием видеозаписи действий постояльца, на это нужно получить согласие клиента, сказала партнер, руководитель практики Финтех в О2 Consulting Дарья Носова. Этот пункт можно включить в договор об обработке персональных данных.

Успешный опыт

Отели без персонала уже существуют за рубежом. Так, еще в начале 2000-х в Финляндии открылась первая гостиница сети Omenahotels (восемь отелей), которые работают по принципу самообслуживания. После оплаты проживания в Сети клиент получает на смартфон пароль для замка к входной двери и двери номера, который действителен на все время размещения. До кризиса 2008–2009 годов оператор рассматривал выход на российский рынок, но планы не осуществились, рассказала партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Усенко.

Сеть Starwood Hotels в 2014-м запустила услугу «робота-дворецкого». А в 2015 году японский отель Henn-na Hotel заместил половину персонала роботами, в том числе уборщиков, портье и горничных. Однако к концу 2018-го стало ясно, что они недостаточно эффективны, поэтому часть людей вернулась на работу, добавила Марина Усенко.

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Фото: techcrunch.com
Робот-дворецкий сети Starwood Hotels
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–– Подобные гостиницы также есть в Австрии, Германии, Финляндии, Китае, США и в других развитых странах. Но пока это очень узкая ниша, –– отметил директор по развитию Professional FM Александр Устинов.

Впрочем, роботизация в целом — повсеместный тренд. Разработчики шутят, что скоро на заводах останется всего два сотрудника — человек, который будет кормить собаку, а она — следить, чтобы человек не прикасался к оборудованию, сказал член экспертного совета ГД по цифровой экономике, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.

Российская гостиничная отрасль тоже постепенно движется к автоматизации и самообслуживанию. Например, в некоторых отелях при оплате проживания можно получить электронную карту-ключ на смартфон, а выписаться из гостиницы — в автоматическом режиме, указала Марина Усенко.

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Роботы на ресепшене отеля Henn-na Hotel в Токио

Роботы на ресепшене отеля Henn-na Hotel в Токио

Фото: Global Look Press/Oleksandr Rupeta

Концепция деятельности без сотрудников позволит гостиницам оптимизировать свои операционные затраты, подчеркнула советник руководителя Ростуризма Елена Лысенкова. Однако внедрение подобных решений в уже существующих отелях означает полное изменение работы объектов и, возможно, их перепроектирование, добавила она.

Пока говорить о полной роботизации гостиничной отрасли рано, считает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова, поскольку отели — это в первую очередь гостеприимство, которое скорее ассоциируется с людьми и общением.

Внедрение роботов — дорогой процесс, и в России многие отели пока не готовы инвестировать в это, добавила старший консультант направления индустрии гостеприимства CBRE Анна Тертычная. Сначала остальные девелоперы оценят успешность проекта, а потом уже, возможно, примут решение о внедрении технологий на своих объектах. Окупаемость гостиниц — 8–11 лет, поэтому результаты будут известны не раньше 2030-го, считает Александр Устинов.

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