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Правительство предложило ограничить полную стоимость ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство России предложило распространить положения об ограничении полной стоимости кредита на ипотеку, соответствующий законопроект кабмин внес в Госдуму во вторник, 14 апреля.

Документом предлагается внести изменения в ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

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«В настоящее время со стороны недобросовестных кредиторов отмечается практика установления процентных ставок по договорам кредита (займа), которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательствам заемщика, по которым обеспечены ипотекой, существенно превышающих среднерыночное значение», — говорится в пояснительной записке.

На фоне пандемии коронавируса российские власти приняли ряд мер для поддержки граждан.

Так, 6 апреля кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для обращений о кредитных каникулах. Изначально сумма составила 1,5 млн рублей. Для жителей Москвы лимит увеличен до 4,5 млн рублей. В Госдуме предложили «довести» сумму до 5 млн рублей.

10 апреля в ЦБ РФ заявили об отсутствии массового повышения процентных ставок по ипотеке и потребительским кредитам. После окончания пандемии ипотечное кредитование продолжит развиваться, а ставки будут доступнее, заверили в регуляторе.

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