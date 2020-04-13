ВТБ одобрил кредитные каникулы для 40 тыс. граждан

Банк ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тыс. граждан и рассмотрел заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 млрд рублей. При этом уже одобрены обращения на 160 млрд, сообщает в понедельник, 13 апреля ,«РИА Новости» со ссылкой на главу компании Андрея Костина.

Ранее в этот день в Ново-Огарево прошла рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с Костиным. Глава ВТБ представил отчет, как банк реализует принятые президентом и правительством меры по обеспечению устойчивости экономического развития в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране.

Также Костин рассказал главе государства о работе с клиентами банка, пострадавшими от коронавирусной инфекции, а также гражданами, среднемесячный доход которых снизился на 30% и более. С 31 марта ВТБ активизирует кредитные каникулы по наиболее популярным продуктам — ипотеке, автокредитам, кредитам наличными.

Кроме того, в ходе встречи речь шла о системе предоставления банками краткосрочных беспроцентных кредитов на выплату зарплаты работникам компаний малого и среднего бизнеса, финансовое состояние которых значительно ухудшилось.

По словам Костина, с 30 марта ВТБ запустил собственные программы поддержки малых и микропредприятий, включающие в себя отсрочку по платежам до полугода.

Российский лидер указал главе банка на необходимость финансовой поддержки компаний малого и среднего бизнеса, усиления работы кол-центров, увеличения функциональности каналов интернет-доступа к банковским услугам и ощутимого упрощения ряда процедур.

6 апреля российское правительство утвердило максимальные размеры кредитов для обращений граждан о кредитных каникулах, введенных на фоне распространения коронавируса. Так, максимальный размер кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой, первоначально составил 1,5 млн рублей, а затем был увеличен до 4,5 млн рублей.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 пациентов скончались, 1470 человек выздоровели.

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