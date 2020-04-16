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Путин предложил запустить льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин в четверг, 16 апреля, на совещании по вопросам развития строительной отрасли поддержал идею запуска программы льготной ипотеки в стране.

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Российский лидер сообщил, что подобный заем в стране можно будет оформить под 6,5% годовых.

В рамках этой программы глава государства также предложил реализовать специальную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса с аналогичной ставкой.

Путин отметил, что обратиться за льготным кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Ставка в 6,5% не будет меняться весь период займа.

Всего, по словам Путина, государству на программу льготной ипотеки в 2020 году потребуется выделить около 6 млрд рублей.

Накануне СМИ сообщили, что в России кредитные организации начали пересматривать условия выдачи ипотечных кредитов и повышать минимальный размер первоначального взноса.

Согласно статистике Frank RG, шесть банков из топ-30 уже скорректировали пороговые значения для ипотеки по наиболее популярным программам, таким как кредит на готовое и строящееся жилье.

10 апреля в ЦБ РФ заявили об отсутствии массового повышения процентных ставок по ипотеке и потребительским кредитам. После окончания пандемии ипотечное кредитование продолжит развиваться, а ставки будут доступнее, заверили в регуляторе.

14 апреля правительство предложило Госдуме распространить положения об ограничении полной стоимости кредита на ипотеку, указав на необходимость противодействия недобросовестным кредиторам.

В тот же день кабмин продлил до конца года программу помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации.

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