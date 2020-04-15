СМИ сообщили о повышении банками размера первоначального взноса по ипотеке

Кредитные организации начали пересматривать условия выдачи ипотечных кредитов и повышать минимальный размер первоначального взноса. Об этом пишет РБК 15 апреля.

Согласно статистике Frank RG, шесть банков из топ-30 уже скорректировали пороговые значения для ипотеки по наиболее популярным программам, таким как кредит на готовое и строящееся жилье.

Первыми среди них оказались «Открытие», Росбанк и Совкомбанк, которые ужесточили требование еще в марте. «Открытие» и Совкомбанк подняли минимальный размер взноса с 10% до 20%. Росбанк увеличил первоначальный взнос на готовые дома с 25% до 35%, по ссуде на покупку комнаты — с 10% до 15%, по целевому ипотечному кредиту — с 30% до 35%.

Промсвязьбанк повысил минимальный размер взноса с 10% до 15% и приостановил программу выдачи ипотеки без первоначальной выплаты. Альфа-банк увеличил размер первой выплаты с 15% до 20%. «Юникредит» поднял уровень первого взноса по ссудам на покупку квартиры на вторичном рынке и по кредитам на новостройки с 15% и 20% соответственно до 30%.

От программы с низким первоначальным взносом отказался Россельхозбанк: теперь организация не выдает ссуды на готовые дома с 10-процентным взносом от суммы ипотеки. При этом условия по ипотечным кредитам не изменились.

10 апреля в ЦБ РФ заявили об отсутствии массового повышения процентных ставок по ипотеке и потребительским кредитам. После окончания пандемии ипотечное кредитование продолжит развиваться, а ставки будут доступнее, заверили в регуляторе.

Накануне, 14 апреля, правительство предложило Госдуме распространить положения об ограничении полной стоимости кредита на ипотеку, указав на необходимость противодействия недобросовестным кредиторам.

В тот же день кабмин продлил до конца года программу помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации.