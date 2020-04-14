Программу помощи ипотечным заемщикам продлили до конца года

Правительство России продлило программу помощи ипотечным заемщикам до конца 2020 года. Об этом говорится в постановлении премьер-министра страны Михаила Мишустина, опубликованном во вторник, 14 апреля.

Ранее эта программа действовала до конца 2019 года. Она рассчитана на ипотечных заемщиков, которые оказались в сложной финансовой ситуации.

В настоящий момент наиболее негативное влияние на экономику оказывает эпидемия коронавируса. В результате высокого уровня заболеваемости и снижения как спроса, так и предложения многие граждане, работавшие в коммерческих структурах, были уволены.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Он озвучил ряд мер поддержки как для отдельных категорий граждан, так и для крупных сфер бизнеса.

В частности, глава государства предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.