В Москве назвали условие проработки новых ограничительных мер из-за COVID-19

Если динамика заболевших коронавирусом будет расти, власти Москвы будут прорабатывать новые ограничительные меры. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

«Если динамика по заболеваниям будет возрастать, то, наверное, будут дальше прорабатываться какие-то ограничительные дополнительные меры, поскольку ничего другого нового не существует, кроме как оградить заболевание, локализовать его, и тогда уже лечить и устранять», — сказал Данчиков.

Министр также указал, что ослабление режима изоляции напрямую зависит от дисциплины москвичей. Он напомнил, что москвичам запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Ранее 22 апреля стало известно, что московские полицейские составили около 1,4 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции. Среднее число нарушений в сутки в последнее время сократилось на 25–30%. При этом участились случаи, когда родители с детьми или дети старшего возраста без родителей собираются на детских и игровых площадках, а большие группы жителей близлежащих домов собираются на спортивных площадках.

В конце марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

По состоянию на 22 апреля, в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420.

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