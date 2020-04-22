В Москве завершена дезинфекция всех вокзалов

Специалисты МЧС России завершили санитарную обработку всех девяти столичных вокзалов. Последним был продезинфицирован Киевский вокзал. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает пресс-служба министерства.

«Проведена дезинфекция девяти вокзальных комплексов. Двадцать второго апреля специалисты РХБ (радиационной, химической и биологической защиты) центра «Лидер» обработали Киевский вокзал», — заявили в МЧС.

Как стало известно «РИА Новости», всего специалисты продезинфицировали 12,5 тыс. кв.м внутренних помещений вокзалов и более 45 тыс. кв.м прилегающих к ним территорий.

Накануне в московском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в случае госпитализации пациента с коронавирусом в Москве проводится бесплатная дезинфекция его жилища.

В ходе обработки будут продезинфицированы двери, стены, полы и по возможности все предметы обихода жилища. Также будут обработаны подъезды: входные группы, почтовые ящики, лифтовые холлы и лифты, лестничные марши и площадки, двери квартир, ковши мусоропроводов и другие поверхности.

По состоянию на 22 апреля, в России подтвердились 57999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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