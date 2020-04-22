Прямой эфир
Сюжет:

В Москве завершена дезинфекция всех вокзалов

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты МЧС России завершили санитарную обработку всех девяти столичных вокзалов. Последним был продезинфицирован Киевский вокзал. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает пресс-служба министерства.

Поставили на карты: проверку пропусков в метро перевели в автоматический режим
О том, как пройти контроль с помощью «Тройки», «Стрелки» или социальной карты, власти сообщат 16 апреля

«Проведена дезинфекция девяти вокзальных комплексов. Двадцать второго апреля специалисты РХБ (радиационной, химической и биологической защиты) центра «Лидер» обработали Киевский вокзал», — заявили в МЧС.

Как стало известно «РИА Новости», всего специалисты продезинфицировали 12,5 тыс. кв.м внутренних помещений вокзалов и более 45 тыс. кв.м прилегающих к ним территорий.

Накануне в московском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в случае госпитализации пациента с коронавирусом в Москве проводится бесплатная дезинфекция его жилища.

В ходе обработки будут продезинфицированы двери, стены, полы и по возможности все предметы обихода жилища. Также будут обработаны подъезды: входные группы, почтовые ящики, лифтовые холлы и лифты, лестничные марши и площадки, двери квартир, ковши мусоропроводов и другие поверхности.

к

По состоянию на 22 апреля, в России подтвердились 57999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депздрав Москвы оценил готовность дистанционно наблюдать за пациентами с ОРВИ
В Москве в период самоизоляции упал спрос на вторичное жилье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020