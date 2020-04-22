Депздрав Москвы оценил готовность дистанционно наблюдать за пациентами с ОРВИ

Депздрав Москвы намерен обеспечить дистанционное наблюдение за жителями с ОРВИ, система здравоохранения столицы готова к дополнительной нагрузке. Об этом заявили в ведомстве 22 апреля.

«Все случаи проявления ОРВИ в Москве считаются основанием для подозрения на коронавирусную инфекцию. <…> Москва начиная с февраля планомерно наращивала мощности амбулаторной службы. <…> Поэтому к дополнительной нагрузке в связи с принятым решением система здравоохранения Москвы готова», — говорится на сайте ведомства.

Так, медики будут ежедневно вести динамическое наблюдение пациента по телефону. Если состояние больного начнет ухудшаться, то будет оперативно меняться тактика лечения и рассматриваться необходимость госпитализации.

В случае подозрения на COVID-19 пациента направят в амбулаторный центр для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.

Мера направлена на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса.

13 апреля Минздрав рекомендовал медикам рассматривать случаи ОРВИ как подозрение на коронавирусную инфекцию, аналогичное поручение дали власти Москвы столичным медикам 16 апреля. С 22 апреля больные ОРВИ обязаны соблюдать режим самоизоляции, их геолокация будет отслеживаться наравне с зараженными коронавирусом.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал не забывать о необходимости наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и обеспечить им доступность плановой помощи. Таких граждан глава ведомства призвал обзванивать, уточнять их самочувствие и при необходимости корректировать терапию дистанционно.

По состоянию на 22 апреля, в России подтвердились 57 999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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