Мурашко призвал обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал обеспечить доступность плановой медицинской помощи для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Рекомендации врачам он дал в ходе селекторного совещания с регионами по вопросам готовности системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом 21 апреля.

«Амбулаторная помощь для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями должна оказываться проактивно — врачи должны обзванивать пациентов, уточнять их самочувствие и корректировать, при необходимости, терапию дистанционно, чтобы минимизировать контакты при посещении поликлиники», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Также министр отметил, что для пациентов с онкологическими заболеваниями курс химиотерапии прерываться не должен.

Накануне Мурашко сделал прогноз по ситуации с коронавирусом в России. Министр выразил надежду на то, что эпидемиологическая обстановка начнет улучшаться к лету «и дальше уже всё будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках».

19 апреля состоялась видеоконференция глав минздравов стран G20 по вопросам влияния коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество. В ходе заседания российский министр призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения в РФ для противодействия вызовам, подобным COVID-19.

При этом он заверил, что все пациенты с коронавирусом в России находятся под контролем медиков и получают необходимое современное лечение, а национальная система медицинского страхования «позволяет не думать о мерах, как покрыть» оказываемые россиянам услуги.

По состоянию на 21 апреля, в России подтвердились 52 763 случая заболевания COVID-19, из них 5642 — за последние сутки. 3873 человека вылечились. 456 пациентов скончались.

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