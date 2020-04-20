Названо число находящихся в тяжелом состоянии пациентов с коронавирусом

В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, консультации по зараженным проводят в федеральном центре, заявил в понедельник, 20 апреля, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«У нас создан специальный консультативный центр федеральный, и все тяжелые пациенты, они ставятся на учет в этот федеральный центр и консультируются специалистами самого высокого уровня, и таких пациентов более 700 на сегодняшний день уже», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Минздрава также рассказал, что в России имеется хорошая база для диагностики COVID-19 и хорошая база для увеличения коечного фонда.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил Минздраву ускорить разработку вакцины от коронавируса. Также глава государства заверил, что при необходимости власти окажут поддержку и выделят дополнительные ресурсы для разработки вакцины.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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