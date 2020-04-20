Минздрав выразил надежду на улучшение ситуации с COVID-19 к лету

В Минздраве России надеются, что к лету к лету ситуация с коронавирусом в стране начнет улучшаться. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 20 апреля.

«Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни. Безусловно, этого всем хочется, и не меньше — медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, и дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — сказал он.

По словам министра, подготовка регионов к борьбе с этой инфекцией идет практически «по полувоенному пути». Он пояснил, что это происходит из-за того, что на ранних этапах начала эпидемии, когда были запрошены материалы от субъектов, была получена «достаточно такая идеалистическая картина: все хорошо, мы все готовы». Разбираться в деталях начали уже после.

Отвечая на вопрос о готовности регионов к борьбе с распространением коронавирусной инфекции, Мурашко заявил, что в стране дополнительно выделили дотации регионам, чтобы помочь довести степень готовности до должного уровня.

Он добавил, что помимо прочего, в регионах используют переброску медицинского персонала для оказания помощи.

Глава Минздрава отметил, что в России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, а консультации по зараженным проходят в специально созданном консультативном федеральном центре.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин поручил Минздраву ускорить разработку вакцины от коронавируса. Президент пообещал поддержку и выделение дополнительных ресурсов для разработки вакцины.

По данным на 20 апреля в России зрегистрирован 47 121 случай коронавируса с начала эпидемии.

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