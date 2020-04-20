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Россия заключила с США контракт на поставку комплектующих аппаратов ИВЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия заключила с США соглашение на поставку датчиков потоков воздуха, необходимых для производства аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

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«На следующий день после того, как приземлился в Нью-Йорке наш самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, на следующий день мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, также необходимых для производства ИВЛ в России», — сказал Путин.

Российский лидер заверил, что это сотрудничество с Соединенными Штатами Америки будет продолжаться и дальше.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты помогут другим странам, в том числе России, аппаратами искусственной вентиляции легких.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия признательна Трампу за готовность поставить аппараты ИВЛ и подобные заявления, по мнению дипломата, являются проявлением ответственного подхода к общей борьбе с пандемией коронавируса.

В конце марта виз РФ в США были направлены два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты.

Тогда в Кремле пояснили, что Россия предложила свою помощь добровольно, с расчетом, что в случае необходимости Вашингтон также протянет руку помощи Москве.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом С начала эпидемии 405 пациентов скончались, 3446 человека выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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