В России наращивают объемы производства медоборудования для борьбы с COVID-19

Российская промышленность наращивает объемы производства медицинского оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, в ближайшее время в стране будет производиться 3,5 млн медицинских масок в сутки, после чего этот показатель увеличится до 7 млн.

«Мы в начале марта производили внутри страны всего 1 млн 200 тыс. масок, до конца месяца будем производить уже 3,5 млн в сутки, в ближайшее время — 7,5 млн будем производить», — сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России в понедельник, 20 апреля.

Президент отметил, что малые и средние предприятия также наладили производство масок в объеме 5,8 млн, а производство защитных костюмов в стране выросло с 6 тыс. в начале марта до 20 тыс. К маю их производство намерены увеличить до более 100 тыс. в сутки.

Также Путин подчеркнул, что Россия полностью обеспечивает свои потребности в антисептиках и не нуждается в импорте.

«По антисептикам мы обходимся без импорта, полностью закрываем все свои потребности», — заявил глава государства.

Ранее в этот же день Путин призвал Минздрав России ускорить работу над вакциной от коронавируса.

По состоянию на 20 апреля, в России зафиксировано 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

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