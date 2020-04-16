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В МИДе оценили готовность США поставить в Россию аппараты ИВЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия признательна президенту США Дональду Трампу за готовность поставить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), подобные заявления являются проявлением ответственного подхода к общей борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявили в МИД РФ 16 апреля.

Накануне Трамп заявил, что США налаживают собственное производство аппаратов ИВЛ, и как только работа будет поставлена на поток, Соединенные Штаты поставят это медицинское оборудование другим странам, в том числе и России, которая, по словам американского лидера, испытывает «сложные времена».

Чтобы наладить выпуск аппаратов ИВЛ, глава Белого дома 2 апреля поручил задействовать закон о производстве в военное время и оказать поддержку шести производителям.

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