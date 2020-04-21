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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась в 2,5 раза

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Фото: Depositphotos
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Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная. За прошедшие четыре недели число заболевших снизилось в 2,5 раза, передает во вторник, 21 апреля, управление Роспотребнадзора по Москве.

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«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 16-й неделе 2020 года (с 13 по 19 апреля) спокойная, число заболевших в городе еженедельно уменьшается», — говорится в сообщении.

По расчетам ведомства, зафиксировано снижение заболеваемости как в отдельных возрастных группах, так и среди совокупного населения: среди детей 0–2 года — на 84,6%, среди детей 3–6 лет — на 87,4%, среди детей 7–14 лет — на 81,9%, среди взрослого населения — на 8,2%, по совокупному населению — на 51,1%.

7 апреля уменьшение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на 13% зафиксировали в Липецкой области.

31 марта сообщалось о стабильном снижении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве на протяжении семи недель. Количество больных в среднем каждую неделю уменьшалось на 7 тыс. человек.

В январе Роспотребнадзор назвал вакцинацию единственным способом защититься от гриппа и простуды. При отсутствии возможности сделать прививку следует оптимизировать режим труда и отдыха, а также сбалансировать рацион питания, включив в него овощи и фрукты. Помогут укрепить организм регулярные физические упражнения.

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