В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Москве на протяжении семи недель снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Москве во вторник, 31 марта.

В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в столице за тринадцатую неделю спокойная, седьмую неделю подряд отмечается снижение уровня заболеваемости. Количество больных в среднем каждую неделю уменьшается на 7 тыс. человек.

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах ниже эпидемических пороговых значений. «В том числе по совокупному населению — на 39,2%. В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 63,1%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ, как и на прошлой неделе, составил 0,06%», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства во вторник, 31 марта.

23 марта снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксировали в Липецкой области.

В январе Роспотребнадзор назвал вакцинацию единственным способом защититься от гриппа и простуды. При отсутствии возможности сделать прививку следует оптимизировать режим труда и отдыха, а также сбалансировать рацион питания, включив в него овощи и фрукты. Помогут укрепить организм регулярные физические упражнения.