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Число заболевших коронавирусом на Сахалине выросло до 20

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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На Сахалине число заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло с 19 до 20. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

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При этом он отметил, что 13 пациентов с COVID-19 уже выздоровели.

«В Сахалинской области еще один заболевший и один выздоровевший. Итого: 20 заболевших с начала эпидемии, 13 выздоровевших и 7 человек сейчас на лечении», — рассказал чиновник в прямом эфире на YouTube-канале правительства области.

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук уточнил, что новой заболевшей оказалась женщина, прилетевшая в понедельник в Южно-Сахалинск из столицы. Она сдала тест на наличие заболевания прямо в аэропорту, и он дал положительный результат. Инфицированную отправили в инфекционный госпиталь в Долинске.

На сегодняшний день, по словам губернатора, в регионе на карантине находятся 5 тыс. человек. Еще около 1 тыс. — на обсервации. Лимаренко добавил, что на Сахалине в ближайшее время начнет работать медицинский робот. Он будет обзванивать людей, сидящих на карантине, пишет «РИА Новости».

«Если человек не отвечает — это сигнал полиции, которая выезжает по сигналу робота», — сказал он.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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В России, по данным оперштаба на утро четверга, зафиксировано 57 999 случаев заболевания, скончались — 513 человек, вылечились — 4420.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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