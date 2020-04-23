Врачи онкодиспансера в Приморье отправлены на карантин из-за COVID-19

Во Владивостоке Приморский краевой онкологический диспансер работает в ограниченном режиме из-за нескольких врачей, контактировавших с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает сайт медучреждения.

В настоящий момент данные врачи находятся на карантине.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции, случаями внутрибольничного инфицирования и заражения медицинского персонала COVID-19 ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер» временно ограничивает оказание амбулаторно-поликлинической помощи. К сожалению, несколько наших онкологов, сами того не подозревая, контактировали с онкопациентами, зараженными COVID-19», — говорится в сообщении.

Как стало известно, первые тесты сдали пять врачей и одна медсестра. Их предварительные результаты отрицательные, пишет «РИА Новости» в четверг, 23 апреля.

Поликлиника диспансера и еще несколько отделений также переходят на ограниченный режим работы «из-за ослабления кадрового потенциала». Планово медучреждение будет принимать только тех пациентов, у которых установлен диагноз «злокачественное новообразование» или с подозрением на него.

Повторным пациентам поликлиника окнодиспансера будет оказывать услуги дистанционно.

Накануне сообщалось об обнаружении крупного очага коронавирусной инфекции во Владивостокской больнице № 2, рассчитанной на тысячу коек. Там диагноз COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — сотрудники медучреждения.

По данным правительства Приморского края на сегодняшний день в регионе выявлено 178 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечись — 13 человек, умерли — два пациента.

По состоянию на утро 23 апреля, в России подтвердились 57 999 случаев заболевания коронавирусом. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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