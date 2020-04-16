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Более 1,5 тыс. обедов приготовили врачам участники проекта #шефыврачам

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Во Владивостоке подвели промежуточные итоги проекта #шефыврачам, который был запущен в начале апреля. Поставщики, дистрибуторы и рестораторы объединились, чтобы накормить медиков, борющихся с коронавирусом.

Всего за это время было приготовлено 1589 обедов. Повара работали для владивостокской клинической больницы № 4, больницы рыбаков, инфекционной больницы на улице Крыгина. С 10 апреля они обслуживают детское инфекционное отделение на улице Русской.

Как рассказали ИА PrimaMedia организаторы проекта, каждый обед для врача состоит из двух блюд, иногда его дополняют салатом, десертом или напитком. Вес одного обеда не менее 700 г.

Но и сейчас проекту необходимы новые участники: рестораторы, которые готовы готовить, и поставщики мяса, круп, консервов и овощей.

15 апреля сообщалось, что бесплатное питание медикам, которые лечат коронавирус, начал поставлять Центральный рынок на Рождественском бульваре в Москве. Он входит в группу компаний «Киевская площадь».

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