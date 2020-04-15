«Центральный рынок» в Москве занялся отправкой бесплатной еды медикам

«Центральный рынок» на Рождественском бульваре, который входит в группу компаний «Киевская площадь», начал предоставлять бесплатное питание медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службе компании в среду, 15 апреля.

В среду в НИИ скорой помощи имени Склифосовского отправили первую партию бесплатных обедов. Бесплатные горячие обеды и другие продукты будут направлять в медицинские учреждения Москвы для врачей и медперсонала, непосредственно занятого в лечении пациентов с COVID-19.

«В этот сложный момент важно объединиться и обеспечить комфортные условия для медицинских работников. Именно они сейчас находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом, в абсолютно стрессовых условиях. Именно им нужна максимальная поддержка», — отметили в пресс-службе.

В компании призывают и другие гастрономические проекты, рестораны и кафе присоединяться к движению.

С начала режима самоизоляции в столице «Центральный рынок» закрыт для посещения, но многие корнеры и лавки работают в режиме бесконтактного обслуживания сервисов доставки еды.

К акции поддержки #cпасибодоктор «Центральный рынок» уже привлек свои корнеры «ТрескаТъ», Brownie Mama, Macha Way и продуктовую лавку «АртДельГусто».

В Москве с 13 апреля парковка для врачей и медперсонала, работающего с пациентами с коронавирусом, стала бесплатной.

Как стало известно 9 апреля, активисты Общероссийского народного фронта инициировали челлендж #Довезиврача, в рамках которого водители бесплатно возят медицинских работников на работу и домой. Россияне поддержали инициативу.

В тот же день лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил депутатам перечислить свою месячную зарплату медикам, которые борются с распространением коронавируса в России.

По состоянию на 15 апреля в России зафиксировано 24 490 заразившихся этой инфекцией. Выздоровели 1986 пациентов, скончались — 198.

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