Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт отметил необходимость психологической помощи полицейским из-за COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудникам полиции может понадобиться психологическая помощь после победы над пандемией коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов в четверг, 23 апреля.

За всеми парами: полиция будет провожать до дома нарушителей карантина
Патрульные получат право проверять любые группы граждан из двух и более человек

Эксперт уверен, что государство должно предусмотреть для стражей порядка материальную поддержку.

«Тут государству необходимо заложить какие-то средства и на материальную поддержку полиции. Думаю, российские власти уже об этом задумались», — цитирует его «РИА Новости».

Жданов также отметил, что из-за нарастающего психологического напряжения населения на фоне карантинных мер полицейским необходимо стать терпимее.

«Я считаю, что в это время полиции нужно поработать над психологической подготовкой сотрудников», — отметил он.

17 апреля психолог Светлана Назарян выразила уверенность в том, что врачам после спада распространения коронавирусной инфекцией может понадобиться психологическая реабилитация.

Эксперт отметила, что среди медиков, дающих отпор эпидемии, будут наблюдаться депрессивные состояния из-за тяжелых условий труда.

К

В России, по данным оперштаба на утро четверга, зафиксировано 57 999 случаев заболевания, скончались — 513 человек, вылечились — 4420.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи онкодиспансера в Приморье отправлены на карантин из-за COVID-19
СМИ узнали о возможном расширении прав полицейских

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020