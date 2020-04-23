Эксперт отметил необходимость психологической помощи полицейским из-за COVID-19

Сотрудникам полиции может понадобиться психологическая помощь после победы над пандемией коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов в четверг, 23 апреля.

Эксперт уверен, что государство должно предусмотреть для стражей порядка материальную поддержку.

«Тут государству необходимо заложить какие-то средства и на материальную поддержку полиции. Думаю, российские власти уже об этом задумались», — цитирует его «РИА Новости».

Жданов также отметил, что из-за нарастающего психологического напряжения населения на фоне карантинных мер полицейским необходимо стать терпимее.

«Я считаю, что в это время полиции нужно поработать над психологической подготовкой сотрудников», — отметил он.

17 апреля психолог Светлана Назарян выразила уверенность в том, что врачам после спада распространения коронавирусной инфекцией может понадобиться психологическая реабилитация.

Эксперт отметила, что среди медиков, дающих отпор эпидемии, будут наблюдаться депрессивные состояния из-за тяжелых условий труда.

В России, по данным оперштаба на утро четверга, зафиксировано 57 999 случаев заболевания, скончались — 513 человек, вылечились — 4420.

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