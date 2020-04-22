СМИ узнали о возможном расширении прав полицейских

Правительство России рассмотрело поправки к закону «О полиции», расширяющие права полицейских. Кабмин уже одобрил законопроект, в Государственную думу он еще не внесен, рассказал 22 апреля «Интерфаксу» источник в аппарате нижней палаты парламента.

Документ разрешает сотрудникам полиции вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.

Так, вскрывать автомобили допустимо, если это необходимо для спасения человека, предотвращения преступления или обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Если автомобиль вскрыли в отсутствие владельца, то его обязаны уведомить в течение суток, пишет «Федеральное агентство новостей».

В случае одобрения законопроекта полицейские смогут оцеплять жилые дома и другие объекты, досматривать всех, кто находится в зоне оцепления.

Накануне стало известно, что Министерство юстиции предложило перенести на июнь подготовку нового Кодекса об административных правонарушениях. Ведомство еще дорабатывает проект нового КоАПа с учетом всех замечаний и предложений, которые поступают в министерство.