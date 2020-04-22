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В Минздраве опровергли достижение пика коронавируса в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще не достигнут. Такое заявление в среду, 22 апреля, сделал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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При этом он отметил, что наступление пика распространения COVID-19 в стране ничего не изменит в работе врачей, так как вся российская медсистема работает в «мобилизованном режиме».

«По поводу пика заболеваемости... Ситуация развивается, мы за ней следим внимательно. И по сути, ничего не изменится в нашей работе от того, можно ли эту назвать ситуацию пиковой. Система по всей стране, она работает в таком мобилизованном режиме, в режиме готовности... Но насчет пика, я думаю, что пика мы еще не достигли», — цитирует Кузнецова «РИА Новости».

Ранее в среду врач Александр Мясников признал ошибочным свой прогноз о наступлении пика заболеваемости коронавирусом в России в конце апреля. Он уточнил, что на плато уровень заражения поднимется в мае, а снижение числа случаев инфицирования в стране начнется к концу этого месяца.

20 апреля глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что Россия до мая выйдет на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией. При этом она отметила, что рост числа тяжелых форм коронавируса остановился и наблюдается только общий прирост зараженных.

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По состоянию на 22 апреля в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 413 пациентов, выздоровели ― 4420. За последние сутки в стране зафиксировано 5 236, большинство из них в Москве.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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