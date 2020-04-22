Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 2 тыс. человек

В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировано 294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в среду, 22 апреля, оперштаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в городе достигло 2267, вылечились 327 человек, умерли — 14.

В настоящий момент на карантине в Петербурге, по данным администрации города, находятся 3870 человек. За последние 24 часа на наличие инфекции был обследован 7471 человек.

Также местные власти сообщили, что хоронить погибших от инфекции можно на двух кладбищах — в городах Ломоносов и Колпино.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил готовность города к эпидемии. По его словам, первую волну коронавирусной инфекции Северная столица прошла «по-среднему».

По мнению Беглова, основными городскими проблемами является подготовка стационаров к приему инфицированных пациентов. Также Петербург испытывает нехватку средств индивидуальной защиты для врачей и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По данным оперштаба на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек. Выздоровели 4420 пациентов, из них 547 — за последние сутки. С начала эпидемии умерли 513 человек.

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