СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия. Об этом 21 апреля сообщили в ГСУ СК России по региону.

Провести проверку по данному факту поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По ее результатам и было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», пишет сайт kp.ru.

В ведомстве уточнили, что к срыву занятий может быть причастен стример Артур Амаев, который снимает прохождение видеоигр, а также делает розыгрыши, записи которых потом публикует на своем канале на YouTube. В СК добавили, что 27 марта и 6 апреля 2020 года в интернете появились видеоролики, на кадрах которых блогер присоединялся к онлайн-трансляциям для школьников, разыгрывал учеников и вел себя вызывающе: хамил и фактически срывал занятия, в том числе представляясь сотрудником Минобрнауки, пишет НСН. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается местонахождение Амаева.

Ранее 22 апреля сообщалось, что подмосковные девятиклассники в этом году напишут основной государственный экзамен (ОГЭ) только по математике и русскому языку. Сдачу экзамена организуют с 9 июня по 31 июля. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) «пройдет штатно, но чуть позже, чем в прошлые годы».

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ перенесли на 9 июня. Дальнейшие решения будут приниматься после майских праздников в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса.