Прямой эфир

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия. Об этом 21 апреля сообщили в ГСУ СК России по региону.

Больная перемена: 50% школьников считают онлайн-обучение каникулами
Эксперты уверены, что успеваемость учащихся заметно снизится за время эпидемии

Провести проверку по данному факту поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По ее результатам и было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», пишет сайт kp.ru.

В ведомстве уточнили, что к срыву занятий может быть причастен стример Артур Амаев, который снимает прохождение видеоигр, а также делает розыгрыши, записи которых потом публикует на своем канале на YouTube. В СК добавили, что 27 марта и 6 апреля 2020 года в интернете появились видеоролики, на кадрах которых блогер присоединялся к онлайн-трансляциям для школьников, разыгрывал учеников и вел себя вызывающе: хамил и фактически срывал занятия, в том числе представляясь сотрудником Минобрнауки, пишет НСН. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается местонахождение Амаева.

Ранее 22 апреля сообщалось, что подмосковные девятиклассники в этом году напишут основной государственный экзамен (ОГЭ) только по математике и русскому языку. Сдачу экзамена организуют с 9 июня по 31 июля. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) «пройдет штатно, но чуть позже, чем в прошлые годы».

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ перенесли на 9 июня. Дальнейшие решения будут приниматься после майских праздников в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четверть российских школьников выступили за отмену экзаменов
Роспотребнадзор предупредил об опасности гаджетов для детей на самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020