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Второй пациент с коронавирусом умер в Челябинской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Челябинской области скончался второй пациент с коронавирусом. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

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По словам Текслера, умерла жительница Златоуста. Она страдала от онкологического заболевания, коронавирус стал побочным диагнозом, передает «РИА Новости».

Первый пациент с коронавирусом в регионе умер 20 апреля. 66-летний мужчина страдал онкологией в терминальной стадии и недавно был выписан из московской больницы как паллиативный пациент, сообщает 74.Ru. Последние несколько дней он провел в областной больнице.

По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек. Выздоровели 4420 пациентов, из них 547 — за последние сутки. С начала эпидемии умерли 513 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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