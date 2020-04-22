Второй пациент с коронавирусом умер в Челябинской области

В Челябинской области скончался второй пациент с коронавирусом. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

По словам Текслера, умерла жительница Златоуста. Она страдала от онкологического заболевания, коронавирус стал побочным диагнозом, передает «РИА Новости».

Первый пациент с коронавирусом в регионе умер 20 апреля. 66-летний мужчина страдал онкологией в терминальной стадии и недавно был выписан из московской больницы как паллиативный пациент, сообщает 74.Ru. Последние несколько дней он провел в областной больнице.

По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек. Выздоровели 4420 пациентов, из них 547 — за последние сутки. С начала эпидемии умерли 513 человек.

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