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Медики опровергли данные о дате появления первой жертвы COVID-19 в США

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Судмедэксперт установил, что первые жертвы коронавирусной инфекции в США появились 6 и 17 февраля. Тогда в округе Санта-Клара в штате Калифорния умерли два человека, результаты вскрытия которых указывают на наличие у них заболевания. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает газета Los Angeles Times.

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До этого считалось, что первая смерть пациента COVID-19 в США была зафиксирована 29 февраля в Киркленде, штат Вашингтон. Однако судмедэксперт из калифорнийского округа Санта-Клара провел вскрытие трех человек, умерших 6 февраля, 17 февраля и 6 марта. Причиной их смерти, по данным экспертизы, стало заболевание COVID-19.

Ранее в окружном минздраве считали, что первая жертва коронавируса здесь появилась 9 марта.

«Эти три человека умерли дома во время, когда тестирование (на коронавирус. – Ред.) было доступно только через центры США по контролю и профилактике заболеваний. Критерии тестирования, установленные CDC на время, ограничивали тестирование только лицами с известной историей путешествий и которые обращались за медицинской помощью по конкретным симптомам», — говорится в заявлении медицинских властей округа.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, на 22 апреля в США зарегистрировано 825 306 случаев заражения коронавирусом, умер 177 501 человек, излечились — 686 634.

С начала распространения коронавирусной инфекции в декабре прошлого года в китайском Ухане в мире, по данным Worldometer, зафиксировано почти 2,6 млн случаев заболевания, вылечились — 695 336, скончались — 177 688.

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