Россиянин оказался среди зараженных COVID-19 на лайнере Costa Atlantica

Среди зараженных коронавирусной инфекцией членов экипажа круизного лайнера Costa Atlantica есть россиянин. Об этом в среду, 22 апреля, сообщило посольстве России в Токио в своем Twitter.

«На борту лайнера Costa Atlantica находится один россиянин, который инфицирован COVID-19. Посольство внимательно следит за тем, чтобы соотечественнику и далее оказывалась квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее в среду стало известно о вспышке коронавируса среди членов экипажа итальянского круизного судна Costa Atlantica в японском порту Нагасаки. Инфицированы более 30 человек.

Судно зашло в японский порт 25 марта для профилактики и ремонта в доке Кояги на судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries. Лайнер должен был покинуть порт в конце апреля, но у одного из членов экипажа был обнаружен коронавирус.

Власти провели тестирование 57 членов экипажа, которые тесно общались с заболевшим, у 33 из них анализ дал положительный результат. Всего на судне находится 623 человека. Губернатор префектуры Нагасаки Ходо Накамура заявил, что намерен обратиться за помощью в связи со вспышкой заболевания к силам самообороны.

Ранее у берегов Японии в порту Йокогамы стоял на карантине другой круизный лайнер Diamond Princess. На борту судна выявили более 700 случаев заражения коронавирусом и зарегистрировали 13 смертей.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 22 апреля, в мире инфицировано 2 557 993 человека, умерли — 177 688, выздоровели — 695 336.