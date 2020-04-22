Вспышка коронавируса выявлена у экипажа круизного судна в Японии

Более 30 случаев заражения коронавирусом выявлено среди членов экипажа итальянского круизного судна Costa Atlantica в японском порту Нагасаки. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительство префектуры.

Судно зашло в порт Нагасаки 25 марта для профилактики и ремонта в доке Кояги на судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries. Costa Atlantica должна была покинуть порт в конце апреля, но у одного из членов экипажа был обнаружен коронавирус.

Власти провели тестирование 57 членов экипажа, которые тесно общались с заболевшим, у 33 из них анализ дал положительный результат. Всего на судне находится 623 человека. Губернатор префектуры Нагасаки Ходо Накамура заявил, что намерен обратиться за помощью в связи со вспышкой заболевания к силам самообороны.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Японии, дипломатическое ведомство выясняет, если ли среди членов экипажа лайнера российские граждане. На данный момент данных о гражданах РФ на борту судна не поступало.

Ранее у берегов Японии в порту Йокогамы стоял на карантине другой круизный лайнер Diamond Princess. На борту судна выявили более 700 случаев заражения коронавирусом и зарегистрировали 13 смертей.

По информации портала Worldometer на 22 апреля, в Японии насчитывается 11 512 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 281 человек скончались, выздоровели 1356 человек.