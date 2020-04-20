Японцам выплатят по $930 в рамках поддержки экономики

Японское правительство одобрило дополнительный бюджет в 25,69 трлн иен ($237 млрд) для поддержания экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает агентство Kyodo.

Издание отмечает, что в этот бюджет вошли в том числе денежные пособия для граждан Японии в размере 100 тыс. иен ($930), которые начнут выплачиваться в рамках государственной финансовой поддержки уже в мае.

Также каждая семья, чей доход резко упал на фоне распространения коронавируса, будет получать по $2785. Общий же бюджет, выделенный на борьбу с экономическими последствиями COVID-19, составил 117,1 трлн иен (около $1,09 трлн).

По последним данным портала Worldometer, в Японии зафиксировано 10 797 случаев заражения коронавирусом, причем 236 скончались, а еще 1159 ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 20 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,4 млн случаев заболевания, умерли более 165 тыс. человек, вылечились — 633 тыс.