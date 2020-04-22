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Более 40% американцев потеряли работу или часть зарплаты из-за COVID-19

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Фото: REUTERS/Nick Oxford
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Более 40% членов американских семей или потеряли работу, или столкнулись с сокращением заработной платы из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса американского исследовательского центра Pew Research Center.

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В исследовании приняли участие 4917 человек. Опрос проводится с 7 по 12 апреля.

В соответствии с данными онлайн-опроса, 28% взрослых граждан США заявили, что или они, или кто-то из членов их семьи лишились работы из-за распространения инфекции. Еще 33% опрошенных сообщили, что столкнулись с сокращением заработной платы. 43% респондентов столкнулись с одним или обоими затруднениями, следует из статистики исследования.

Согласно информации центра, данные этого опроса показали значительный рост в сравнении с аналогичными за предыдущие три недели. При этом из результатов исследования, опубликованного накануне, следует, что взрослые латиноамериканцы чаще сталкиваются с подобными проблемами, нежели белое и темнокожее население США.

Также отмечается, что потеря работы или части дохода коснулась в большинстве случаев граждан с низким уровнем дохода. Вместе с этим 53% респондентов сообщили, что у ни нет никаких сбережений, чтобы справится с возникшими финансовыми трудностями, а 28% опрошенных смогут покрывать свои расходы в течение трех месяцев, занимая деньги.

Финансовую помощь от государства, которую ожидают около 54% взрослых американцев с финансовыми проблемами, они планируют потратить на оплату счетов.

10 апреля аналитики предсказывали, что ВВП США во II квартале 2020 года упадет на 25% в годовом выражении, что станет сильнейшем спадом в истории страны. Отмечалось, что работу из-за коронавируса потеряют около 20 млн американцев. Таким образом, безработица в США составит 12,6% во II квартале и достигнет уровня 1940-х годов.

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