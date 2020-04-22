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Более 2,7 тыс. человек скончались от коронавируса в США за сутки

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Более 2,7 тыс. пациентов с коронавирусом скончались в США за прошедшие сутки. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты во вторник, 21 апреля.

Число смертельных случаев составило 2571, при этом днем ранее было зарегистрировано 1433 смертей. Всего с начала момента эпидемии в стране скончались более 45 тыс. человек, заражено более 820 тыс. человек, пишет «РИА Новости».

Ранее 21 апреля глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вторая волна коронавируса в Соединенных Штатах следующей зимой может оказаться хуже, чем нынешняя.

В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и по числу летальных исходов.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик эпидемии. В связи с этим в ближайшее время 29 штатов начнут снимать ограничения. Первым станет Техас.

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