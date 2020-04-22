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В США предсказали более сложную волну коронавируса следующей зимой

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Вторая волна коронавируса в Соединенных Штатах следующей зимой может оказаться хуже, чем нынешняя. Об этом заявил глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд в беседе с изданием Washington Post.

По его словам, существует риск, что эпидемия коронавируса совпадет по времени с сезонным гриппом, в этом случае «есть вероятность, что нападение вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложным, чем то, через которое мы только что прошли».

Редфилд отметил, что одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под «немыслимой нагрузкой».

В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и по числу летальных исходов. По данным международного статистического бюро Worldometer на ночь 22 апреля всего заразились 818 тыс. жителей страны, умерли — свыше 45 тыс.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик эпидемии. В связи с этим в ближайшее время 29 штатов начнут снимать ограничения. Первым станет Техас.

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