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США отказались признавать решающую роль ВОЗ в борьбе с COVID-19

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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США не приемлют решающей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом, о которой говорится в принятой резолюции Генассамблеи ООН по COVID-19. Об этом сказано на сайте американского постпредства при ООН, сообщает «РИА Новости».

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В комментарии постпредства указывается, что Соединенные Штаты «по-прежнему глубоко привержены сотрудничеству с мировым сообществом в борьбе с новой пандемией коронавируса» и в целом поддерживают резолюцию ООН по глобальному доступу к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Однако «не приемлют пункта 1, касающегося «решающей, ведущей роли» ВОЗ в контексте вспышки COVID-19», — сообщается на сайте.

ВОЗ должна играть определенную роль в борьбе со вспышкой коронавируса, но в США «по-прежнему серьезно обеспокоены отсутствием независимости, что ВОЗ продемонстрировала с начала этой пандемии».

В понедельник все страны-члены Генассамблеи ООН поддержали резолюцию, призывающую не допустить случаев спекуляции вакциной от коронавируса, которую предполагается создать. Согласно тексту, страны ГА ООН отмечают ведущую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом.

14 апреля американский президент сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за неэффективности организации. После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ. В МИДе России назвали принятое американским президентом решение контрпродуктивным.

Кроме того, Трамп подверг критике организацию за сосредоточенность на Китае во время пандемии коронавируса. По его мнению, организация уделяла слишком большое внимание КНР, несмотря на то, что финансируется в основном за счет США.

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