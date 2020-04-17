ВОЗдержались: Сирия обвинила организацию в ангажированности

Дамаск призвал ВОЗ не политизировать помощь сирийскому народу и оказывать ее на всей территории страны, независимо от позиции Запада. Об этом «Известиям» заявил посол Сирии в России Риад Хаддад. Он отметил: из-за санкций страна не может получить необходимое медицинское оборудование и лекарства, а действия ВОЗ пока ограничиваются негативными прогнозами, но никак не реальной помощью правительству САР. Между тем опрошенные «Известиями» эксперты уверены: организация не может быть ангажирована политически, поскольку финансируется из различных источников. «Известия» разбирались, как соблюдается нейтралитет ВОЗ и сможет ли организация оказывать помощь уязвимым странам после того, как США сократили свои взносы. Постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов отметил, что Москва в полном объеме выплатила организации свою часть — в $11,5 млн.

Политический крест

Сирия долгое время оставалась одной из четырех стран Ближнего Востока, где не было зарегистрировано ни одного случая заражения. Однако 22 марта коронавирус добрался и сюда. На сегодня в стране 33 заболевших, два умерших.

ВОЗ активно помогает северо-западу Сирии — Идлибу, Африну, то есть территориям, неподконтрольным Дамаску. Деятельность организации здесь основывается на резолюции Совбеза ООН и не связана с правительством САР. ВОЗ уже поставила в регион 153 аппарата искусственной вентиляции легких, а также построила три временные больницы.

Однако Сирию не устраивает выборочная помощь северо-западу, страна надеется, что поддержка будет распространяться на всю территорию республики, заявил «Известиям» посол САР в Москве Риад Хаддад.

— Всемирная организация ограничивается негативными заявлениями, объявленными в конце марта о том, что в Сирии начало увеличиваться число зараженных, и ВОЗ обеспокоена отсутствием зарегистрированных случаев заражения. Стоит отметить, что мы возлагаем большие надежды на то, что организация будет играть активную роль в борьбе с этой пандемией на всей территории страны, и призываем не политизировать оказание медицинской помощи Сирии и не поддаваться давлению Запада, — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что односторонние санкции США и ЕС привели к затруднению поставок медицинского оборудования и лекарств для борьбы с COVID-19.

15 апреля на брифинге руководство ВОЗ подчеркнуло, что пока не рассматривало сокращение или закрытие некоторых программ помощи после решения США заморозить свой взнос. Однако расширять поддержку Дамаску, тем более в нынешних условиях, теперь будет еще сложнее.

В организации также опровергли любые обвинения в политической ангажированности и напомнили: коронавирус не разбирает — бедная страна или богатая, и поражает всех. Точно так же медики ВОЗ стараются оказать помощь всем, невзирая на политический строй этих государств.

Ниоткуда с любовью

15 апреля президент США Дональд Трамп объявил о своем решении заморозить финансирование ВОЗ, обвинив организацию в том, что она не смогла на начальном этапе оценить ситуацию в Китае и не остановила инфекцию сразу. Штаты заблокируют свой ежегодный взнос в размере свыше $400 млн на время расследования правильности действий организации в первые дни пандемии.

Действия ВОЗ в первые месяцы этого года действительно вызывают определенные вопросы. Глобальную «чрезвычайную ситуацию» она объявила только 30 января. При этом тогда глава ВОЗ обратил внимание, что международная организация не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров в связи со вспышкой нового коронавируса. О пандемии организация объявила только полтора месяца спустя — 11 марта, когда заболевание обнаружили в 114 странах, количество зараженных в мире превысило 118 тыс., а умерших — 4 тыс.

Трамп также отметил, что сначала ВОЗ отказывалась признать передачу вируса от человека к человеку — Трамп припомнил, что 14 января организация написала об этом в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на исследования китайских ученых.

Президент США добавил: ВОЗ не принимала во внимание информацию от источников в Ухане, противоречащую официальным заявлениям Пекина. «Организация продвигала китайскую дезинформацию о вирусе, говоря о невозможности передачи от человека к человеку и об отсутствии необходимости в закрытии границ», не унимался глава государства.

Сокращение помощи будет существенным. Бюджет ВОЗ за 2018–2019 годы превышает $5,7 млрд. США — крупнейший донор организации, ежегодные взносы американцев составляют почти 15% от всего бюджета организации или $553 млн.

Однако крупная доля Штатов не означает, что организация целиком и полностью контролируется американскими специалистами — взносы от государств формируют лишь 51% бюджета ВОЗ. Остальное — пожертвования филантропов, взносы ООН, НКО и др. Так, например, на втором месте по вложениям — фонд Билла и Мелинды Гейтс — $367 млн. Среди доноров также Центр гуманитарной помощи саудовского короля Салмана — $44 млн.

Среди государств второй после США донор — Великобритания с ее $293 млн, далее ФРГ — $214 млн, Япония — $103 млн. Семерку стран замыкает, как ни удивительно, Демократическая республика Конго — $54,9 млн.

Обвинения сыпятся

На обвинения Трампа в руководстве ВОЗ ответили так: организация еще 10-11 января информировала Минздравы во всем мире, чтобы они продолжали следить за признаками передачи вируса от человека к человеку и «принимали меры предосторожности, как если бы это уже происходило».

При этом когда в январе ВОЗ объявила глобальную «чрезвычайную ситуацию», в США не спешили принимать экстренные меры. 31 января глава Белого дома лишь запретил въезд неамериканским гражданам из Китая.

Менее чем через месяц — 25 февраля — президент отчитался в Twitter: «В США коронавирус находится под контролем, Всемирная организация здравоохранения работала усердно и очень умно».

— Генеральный директор ВОЗ первым подал сигнал тревоги и немедленно объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения во всем мире, — заявил «Известиям» Пьер Луиджи Лопалько, эпидемиолог Пизанского университета, работающий в итальянской оперативной группе по коронавирусу.

Эксперт также осудил обвинение ВОЗ в умалчивании фактов и политической ангажированности. По словам специалиста, многие страны, в том числе США, изначально недооценили риск пандемии и ограничились тестированием только тех, кто вернулся из Китая, что способствовало проникновению вируса, который долго время скрыто распространялся по стране.

— Несмотря на то что инвестиции ВОЗ должны быть направлены на поддержку стран с ограниченными ресурсами, а не на страны ЕС, организация направила экспертов в Италию, чтобы поддержать минздрав в борьбе с коронавирусом, — отметил эксперт.

По мнению эпидемиолога итальянского Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна, Всемирная организация здравоохранения в любом случае не оказывает существенного влияния на решения отдельных правительств.

— Должностные лица ВОЗ считали, что Китай, по крайней мере после начальных этапов распространения начал сотрудничество и действовал правильно. То, что реальное число случаев заражения и смертей от COVID-19 в КНР больше, чем официальное, весьма вероятно, но то же самое можно сказать и об Италии. Не всегда это проблема цензуры внутри государства, ведь справиться с большим количеством случаев крайне трудно, — подчеркнул эксперт.

Согласно данным на 16 апреля, в Италии от вируса скончались 21,6 тыс. человек.

Деятельность организации может быть незаметна для развитых стран, однако для государств южного полушария помощь ВОЗ, в том числе в обучении будущих медиков, колоссальна. В прошлом году организация выделила свыше $138 млн на вакцинацию детей в Африке и еще $428 млн на борьбу с полиомиелитом. На помощь Черному континенту приходится $1,6 млрд или 32,4% всех расходов ВОЗ. Любое сокращение финансирования может ударить по самым бедным и уязвимым народам, зависящим от этой поддержки.

Деньги от Леди Гаги

Руководитель ВОЗ Тедрос Гебрейесус во время пресс-брифинга 15 апреля отметил: международная структура будет взаимодействовать с партнерами, чтобы заполнить любые пробелы в бюджете, с которыми она столкнется, и обеспечит бесперебойную работу.

Однако из всех стран-участниц намерение увеличить помощь ВОЗ пока выразила только Финляндия, пообещав предоставить €5,5 млн дополнительных средств. Хельсинки выделил также €1 млн непосредственно для антикоронавирусной кампании ВОЗ.

Россия в полном объеме выплатила начисленные взносы — порядка $11,5 млн — и таким образом выполнила все свои финансовые обязательства перед ВОЗ, заявил «Известиям» спецпредставитель России при международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Он подчеркнул, что в апреле правительство РФ решило выделить в бюджет ВОЗ добровольный взнос в размере $1 млн — из этих средств будет финансироваться проект технического содействия, направленный на улучшение эпидемиологической обстановки в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

— Помимо пандемии, у нас сохраняются наши приоритеты в борьбе с неинфекционными заболеваниями и противодействии туберкулезу. На эти проекты в текущем году будет выделено $8,2 млн и $4,8 млн соответственно. Так что мы ни в коей мере не снижаем нашу поддержку ВОЗ и будем сохранять ее и в будущем, вне зависимости от того, сократят США свой взнос или нет, — заверил дипломат. — У нас достаточно длинная и успешная история сотрудничества. Конечно, мы будем продолжать ее поддерживать — и политически, и финансово.

Он также отметил, что сокращение американского взноса не означает, что доля США в 15% будет перераспределена между другими членами ВОЗ, тем более теми, кто в полном объеме выполняет свои финансовые обязательства. Этот вопрос еще подлежит обсуждению, подчеркнул Геннадий Гатилов.

В МИД Турции «Известиям» заявили, что не намерены следовать примеру США и планируют сохранить свою долю финансирования. Аналогичную позицию заняли ФРГ, Франция, Великобритании, Австралия и многие другие члены G-20.

Швейцария ожидает доклада ВОЗ о последствиях приостановления взносов США. Исходя из него будет приниматься решение о необходимости увеличивать финансирование, заявил «Известиям» пресс-секретарь Минздрава страны Даниэль Даувальдер. Ежегодная помощь Швейцарии — $15,2 млн.

Иран призывает все страны мира и международное сообщество встать рядом с ВОЗ для нивелирования односторонних действий США и сохранения единого глобального фронта, заявил «Известиям» посол исламской республики в России Казем Джалали.

— Главная цель Дональда Трампа в приостановке финансирования ВОЗ — это переложить ответственности на других и отвлечь внимание от низкой эффективности действий его администрации по борьбе с вирусом, — заключил дипломат.

Пока дыра в бюджете сохраняется, ВОЗ пришлось прибегнуть к глобальному фаундрайзингу и запустить работу Фонда солидарного ответа (Solidarity Response Fund), в который может пожертвовать любой желающий.

Чтобы привлечь больше средств, уже 18 апреля организация проведет онлайн концерт с участием звезд поп-музыки: Леди Гаги, Билли Айлиш, Пола Маккартни, Элтона Джона и многих других.