В Словакии начали отменять ограничения из-за коронавируса

В Словакии возобновили работу открытые овощные рынки, автосалоны, магазины и предприятия по услугам населению, площадь которых менее 300 кв. м. Об этом в среду, 22 апреля, сообщило TVMarkiza.

Ресторанам, кафе и другим точкам общепита разрешили продавать еду и напитки через входные двери или специально оборудованные окна. Общежитиям разрешено заселять постояльцев, но исключительно на длительный срок и без возможности питаться совместно. Жители республики уже начали заниматься бесконтактными видами спорта под открытым небом и на открытых стадионах без использования общих раздевалок и душевых.

«В магазинах одежды клиенты не могут использовать кабинки для примерки. Рынки должны будут предоставить один вход и один выход, а точки продажи должны быть не ближе 2 м», — сказано в сообщении

Власти требуют от жителей республики строго соблюдать правила индивидуальной гигиены: на улице надо выдерживать социальную дистанцию в 2 м друг от друга и носить защитные медицинские маски. Если это не будет соблюдаться, то жесткий карантин на фоне режима чрезвычайной ситуации будет восстановлен.

По рабочим дням и вплоть до отмены режима чрезвычайной ситуации гражданам старше 65 лет предписано делать покупки в магазинах исключительно с 09:00 по 11:00. Граждане других возрастов в это время в торговые залы не допускаются.

Отмена карантинных мер пройдет поэтапно, ограничения будут снимать каждые две недели.

21 марта члены нового правительства Словакии принесли присягу в медицинских масках и перчатках. Из-за коронавируса меры предосторожности приняли все участники церемонии, в том числе президент Зузана Чапутова.

В Словакии выявлено 1 199 инфицированных коронавирусом, погибли 14 жителей республики, вылечились 258 человек.