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В Нидерландах продлили запрет на массовые мероприятия до 1 сентября

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Фото: TASS/Zuma
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В Нидерландах продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 1 сентября. Об этом 21 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Марка Рютте.

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Ограничения, в частности, касаются крупных летних музыкальных фестивалей, а также спортивных соревнований. Кроме того, из-за коронавируса в этом году останется незавершенным чемпионат Нидерландов по футболу.

«Да, это грустная новость. Но нам необходимо пожертвовать этими мероприятиями. Надеюсь и ожидаю, что люди понимают это», — заявил премьер.

На данный момент в голландском чемпионате сыграно 26 из 34 туров. Первое место разделяют клубы «Аякс» и «АЗ Алкмар», набравшие по 56 очков, за ними следуют «Фейенорд» и ПСВ.

Королевскому футбольному союзу совместно с УЕФА предстоит определить участников еврокубковых турниров, пишет RT.

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Окончательное решение о завершении чемпионата будет принято 24 апреля на встрече представителей клубов и футбольных чиновников, пишет «Ридус». Как сообщает Football-orange, в Нидерландах склоняются к решению использовать текущую турнирную таблицу для распределения мест в еврокубках.

Как пишет НСН, ранее запрет на массовые мероприятия действовал в стране до 1 июня. При этом в стране с 11 мая начнут работать начальные школы. Помимо этого, детям и подросткам до 18 лет разрешаются групповые занятия спортом. Средние школы, как ожидается, откроются с 1 июня.

Остальные ограничения останутся в силе до 19 мая. Среди них — запрет на работу культурно-развлекательных заведений, спортзалов, мест общественного питания, салонов красоты. Также в силе остается режим самоизоляции.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, в стране зафиксировано 34 тыс. заражений COVID-19, из которых 3,9 тыс. закончились летальным исходом.

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