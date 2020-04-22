Афганистан запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Кабул запросил у Москвы помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом в среду, 22 апреля, заявил «РИА Новости» посол России в Афганистане Александр Мантыцкий.

«Подобный запрос о помощи поступил по линии межпарламентского сотрудничества от председателя верхней палаты парламента ИРА (Фазля Хади. ― Ред.) Муслимъяра. В настоящее время обращение передано в Москву и прорабатывается соответствующими ведомствами», ― рассказал он агентству.

По последним данным портала Worldometer, в Афганистане зафиксировано 1092 случая заражения коронавирусом, при этом 36 человек скончались, еще 150 ― выздоровели.

В конце марта Москва направила в Вашингтон один самолет с помощью. Президент США Дональд Трамп заявил, что лайнер был «очень и очень большим», и назвал такой жест очень милым.

Также сообщалось, что власти Белоруссии запросили помощь у России в борьбе с пандемией коронавируса.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 22 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,55 млн случаев заболевания, умерли более 177 тыс. человек, вылечились — 696 тыс.