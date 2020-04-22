Прямой эфир
Сюжет:

Резкий прирост зараженных коронавирусом в Москве прекратился

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом в Москве остановился. Об этом свидетельствуют данные на 22 апреля оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Запасы в срок: регионы должны иметь резерв для борьбы с COVID-19
Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с главами Приморского края и Калининградской области

За последние сутки в столице было зафиксировано 2548 новых случаев заражения, в то время как накануне — 3083 случая. В воскресенье, 19 апреля, в Москве подтвердилось 3570 случаев, 18 апреля — 2649, 17 апреля — 1959.

Таким образом, ежедневный рост заболеваемости, наблюдаемый с начала месяца, впервые остановился. В общей сложности, в Москве зафиксирован 31 981 заболевший.

Ранее в среду стало известно, что число инфицированных коронавирусом в России возросло на 5236 за сутки, погибли 57 пациентов. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2548.

Общее число заболевших в России составляет 57 999, вылечились 4420 человек.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве от COVID-19 вылечились еще 210 пациентов
Большинство москвичей остались дома в среду утром

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020