Резкий прирост зараженных коронавирусом в Москве прекратился

Ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом в Москве остановился. Об этом свидетельствуют данные на 22 апреля оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в столице было зафиксировано 2548 новых случаев заражения, в то время как накануне — 3083 случая. В воскресенье, 19 апреля, в Москве подтвердилось 3570 случаев, 18 апреля — 2649, 17 апреля — 1959.

Таким образом, ежедневный рост заболеваемости, наблюдаемый с начала месяца, впервые остановился. В общей сложности, в Москве зафиксирован 31 981 заболевший.

Ранее в среду стало известно, что число инфицированных коронавирусом в России возросло на 5236 за сутки, погибли 57 пациентов. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2548.

Общее число заболевших в России составляет 57 999, вылечились 4420 человек.

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