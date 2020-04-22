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В Москве от COVID-19 вылечились еще 210 пациентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Еще 210 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом в среду, 22 апреля, сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

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По ее словам, всего от инфекции в городе выздоровели 2267 человек.

«Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно», — обратила внимание вице-мэр. Власти Москвы надеются, что метод лечения инфекции переливанием донорской плазмы крови поспособствует увеличению этой динамики.

Накануне трое пациентов с инфекцией выздоровели в Москве после переливания им донорской плазмы. 19 апреля власти Москвы анонсировали выплаты для людей, излечившихся от коронавируса и желающих стать донорами плазмы крови для новых заболевших.

По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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