Кремль не определил дату принятия решения о завершении ограничений из-за коронавируса

Кремль не определял дату, когда нужно будет принять решение об окончании действия ограничений в стране из-за коронавирусной инфекции, заявил в четверг, 23 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией», — сказал он.

Песков отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране продолжает оставаться достаточно напряженной. По словам пресс-секретаря, чтобы это понять, «достаточно посмотреть на цифры» и «каждый день мониторить их».

Он также напомнил, что российский лидер Владимир Путин ежедневно общается с главами регионов и получает от них всю оперативную информацию.

На следующей неделе президент, по словам Пескова, намерен провести большое совещание с губернаторами, которые отчитаются о готовности коечного фонда.

Днем ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российские регионы медленно осваивают средства, выделенные на оснащение медицинских учреждений.

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что некоторые губернаторы российских регионов формально отнеслись к исполнению поручений главы государства Владимира Путина о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией. В том числе это связано с обеспечением медицинских учреждений необходимым оборудованием.

Он напомнил, что в конце января правительство запросило у глав регионов информацию о готовности больниц, а также расчеты для оказания финансовой помощи, которая необходима для расширения коечного фонда. На эти цели было выделено более 33 млрд рублей.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.