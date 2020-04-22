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Силуанов отметил медленное освоение регионами средств для медучреждений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские регионы медленно осваивают средства, выделенные на оснащение медицинских учреждений. Об этом в среду, 22 апреля, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

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«Регионы заключили государственные контракты с поставщиками, соглашения с муниципалитетами, лечебными учреждениями, и на сегодняшнее утро сумма контрактации составляет 23,9 млрд рублей, или законтрактовано 71,5% от первого транша. <…> Кассовый расход на оплату этих обязательств на сегодняшний день составил 11 с небольшим млрд рублей, или чуть больше трети. То есть мы видим, что касса значительно отстает от наших планов и от контролируемых обязательств», ― цитирует его ТАСС.

При этом глава Минпромторга Денис Мантуров раскритиковал власти таких субъектов, как Амурская область, республики Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что некоторые губернаторы российских регионов формально отнеслись к исполнению поручений главы государства Владимира Путина о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией. В том числе это связано с обеспечением медицинских учреждений необходимым оборудованием.

Он напомнил, что в конце января правительство запросило у глав регионов информацию о готовности больниц, а также расчеты для оказания финансовой помощи, которая необходима для расширения коечного фонда. На эти цели было выделено более 33 млрд рублей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 22 апреля в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 413 пациентов, выздоровели ― 4420.

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