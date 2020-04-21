Разложили по медпунктам: в селах работают только 38% новых амбулаторий

В российских селах и деревнях заработало меньше половины фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в прошлом году. Об этом активисты «Общероссийского народного фронта» сообщили в докладе президенту, с которым ознакомились «Известия». Недостаток объектов первичного звена медпомощи может негативно сказаться на борьбе с коронавирусной пандемией, отметили эксперты.

Три проблемных буквы

Доклад о строительстве, ремонте и оснащении фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) «Общероссийский народный фронт» подготовил по поручению президента. Организация контролирует ход работ.

На 25 февраля 2020 года из 468 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые должны были быть построены в прошлом году, только 175 начали медицинскую деятельность, еще 13 получили лицензии, говорится в докладе.

Таким образом, больше половины объектов не выполняют сегодня возложенных на них функций, отмечено в документе.

В нацпроекте «Здравоохранение», как сообщал Минздрав по запросу ОНФ, в 2019 году было предусмотрено сдать 393 медпункта, строительство остальных объектов из 468 власти регионов финансируют самостоятельно, пояснил «Известиям» эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Арсений Беленький.

Большинство новых сельских медпунктов готовы, но не открыты для пациентов, указано в докладе. На 12 февраля строительно-монтажные работы продолжались на 12 объектах, к 9 апреля не сданы четыре, указали представители ОНФ. То есть из построенных 456 ФАПов фактически работают только 38%.

Это может быть связано с тем, что федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (входит в нацпроект «Здравоохранение») предусматривает функционирование созданных в 2019–2020 годах ФАПов только к 31 декабря 2020-го и 31 декабря 2021-го соответственно, говорится в докладе. То есть на получение лицензии для осуществления медицинской деятельности и начало приема пациентов отводится срок в один год. В ОНФ считают этот период слишком длинным, сказано в докладе президенту.

По мнению представителей ОНФ, позднее открытие сельских амбулаторий серьезно затягивает достижение цели по обеспечению оптимальной доступности для населения организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Такая задача сформулирована в последнем майском указе президента и должна быть решена к 2024 году.

Специалисты Общероссийского народного фронта указали президенту на ряд других недочетов в строительстве ФАПов. Так, по 145 медпунктам в 21 регионе гарантии на работу и конструкции были предоставлены только на год–полтора. Учитывая, что на фактический запуск возведенного в 2019 году объекта отводится весь 2020-й, к этому моменту он может выйти из гарантийного обслуживания, указано в докладе.

Кроме того, не прослеживается зависимость размера ФАПа от численности населения, указали авторы документа. Например, в ауле Жако Карачаево-Черкесской Республики с численностью населения 2 068 человек решили открыть объект площадью 69 кв. м, а в селе Старая Каменка Приморского края, где живут 77 человек, почти вдвое просторнее — 120 кв. м.

«Известия» направили запрос в Минздрав.

Подмога для скорой

Доступность медицинской помощи — один из важнейших факторов в период борьбы с пандемией коронавируса, полагает Арсений Беленький. Кроме того, в сельских пунктах можно было бы развернуть центры тестирования на наличие инфекции, предположил он.

ФАПы играют важную роль на территориях, куда не может быстро добраться скорая помощь — от некоторых деревень путь до ближайшей больницы составляет сотню километров, пояснил «Известиям» сопредседатель Всероссийского Союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев. А скорость оказания врачебной помощи особенно важна при таких диагнозах, как инфаркт или инсульт.

— Между постройкой и запуском ФАПа нужно решить ряд проблем: закупить оборудование, нанять персонал. Всё это можно сделать заранее, но сейчас в регионах нет системного подхода. Скорее это напоминает ситуацию, когда по федеральной программе закупали аппараты КТ и МРТ чуть ли не во все больницы. А потом выяснялось, что их некуда поставить, или в конкретных медучреждениях просто нет квалифицированного персонала, умеющего работать с такой аппаратурой, — сказал Юрий Жулев.

Вероятно, в рамках нацпроекта эффективнее было бы оценивать ход работы по количеству уже открывшихся ФАПов, а не построенных для них помещений, предложил эксперт.

Впрочем, вклад сельских медпунктов в борьбу с коронавирусом вряд ли может быть значительным, считает экс-директор фонда ОМС Владимир Гришин. ФАПы оказывают преимущественно доврачебную помощь, а больному, например, с пневмонией, понадобится специализированная помощь в больницах, считает он. В условиях распространения пандемии критически важно развивать работу скорой помощи и сеть районных больниц, указал эксперт.

По данным Росстата, сегодня в стране функционируют около 35 тыс. ФАПов. При этом в селах, деревнях и малых населенных пунктах живет около 37 млн россиян.