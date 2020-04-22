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Песков прокомментировал ситуацию с ИЗС в регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что требования врачей об обеспечении индивидуальными средствами защиты (ИЗС) должны исполняться.

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Песков подчеркнул, что в некоторых регионах может наблюдаться дефицит ИЗС, однако в стране ведется ежедневная работа, чтобы исключить нехватку оборудования для врачей, которые борются с коронавирусом.

«Конечно, врачи могут и должны доводить свои потребности до властей регионов. Именно министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом этой информации, а не газеты и СМИ», — сказал Песков в ходе брифинга в среду, 22 апреля.

Он подчеркнул, что раздувание паники в спекулятивных целях недопустимо.

20 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что российская промышленность наращивает объемы производства медицинского оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией.

По словам российского лидера, в ближайшее время в стране будет производиться 3,5 млн медицинских масок в сутки, после чего этот показатель увеличится до 7 млн.

Также в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост числа заболевших в регионах, без учета Москвы и Московской области, составил 12%.

18 апреля регионы получили дополнительные 32,4 млрд рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Средства перечислены Министерством финансов по распоряжению правительства.

Ранее в среду стало известно, что число инфицированных коронавирусом в России, по данным оперштаба, возросло на 5236 за сутки, погибли 57 пациентов. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2548.

Общее число заболевших в России составляет 57 999 человек, вылечились 4420.

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