Минтруд призвал закрыть на карантин стационары соцобслуживания в регионах

Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил замглавы ведомства Ольга Баталина на пресс-конференции, посвященной ситуации в домах престарелых, психоневрологических и других интернатах.

«Мы направили телеграммы во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций», ― цитирует ее «РИА Новости».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 апреля в России общее число заболевших достигло 52 773 человека, умерли 555 пациентов, выздоровели ― 4891.

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