Песков переадресовал оперштабу вопрос о цифровых пропусках в регионах

Решение о необходимости введения пропускной системы по всей России по примеру Москвы не входит в компетенцию Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 апреля.

«Это вопрос координационной комиссии, штаба, который ведет борьбу с распространением коронавируса», — сказал он.

При этом Песков отметил, что в борьбе с коронавирусом должны приниматься все меры, которые могут оказаться эффективными.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил на фоне пандемии коронавируса распространить систему цифровых пропусков на передвижение на все регионы страны. Такая мера позволила бы отслеживать перемещение граждан, не ограничивая его, отметил градоначальник.

Позднее в тот же день в Минкомсвязи объявили о введении в 21 субъекте федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, которая позволит работодателям заказать постоянные QR-коды для сотрудников. Система заработает в семи регионах Центрального федерального округа, после чего появится в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

В Москве и Подмосковье пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте действует с 15 апреля, а с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

По состоянию на 23 апреля, в России подтвердились 62 773 случая заболевания COVID-19, из них 4774 — за последние сутки. 4891 человек вылечился. 555 пациентов скончались.

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