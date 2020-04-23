Прямой эфир
Сюжет:

Песков переадресовал оперштабу вопрос о цифровых пропусках в регионах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение о необходимости введения пропускной системы по всей России по примеру Москвы не входит в компетенцию Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 апреля.

Грустите, вас снимают: пропусками водителей займутся камеры
За нарушение самоизоляции автомобилистов будут штрафовать. Оспорить можно, сэкономить — нет

«Это вопрос координационной комиссии, штаба, который ведет борьбу с распространением коронавируса», — сказал он.

При этом Песков отметил, что в борьбе с коронавирусом должны приниматься все меры, которые могут оказаться эффективными.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил на фоне пандемии коронавируса распространить систему цифровых пропусков на передвижение на все регионы страны. Такая мера позволила бы отслеживать перемещение граждан, не ограничивая его, отметил градоначальник.

Позднее в тот же день в Минкомсвязи объявили о введении в 21 субъекте федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, которая позволит работодателям заказать постоянные QR-коды для сотрудников. Система заработает в семи регионах Центрального федерального округа, после чего появится в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

В Москве и Подмосковье пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте действует с 15 апреля, а с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

По состоянию на 23 апреля, в России подтвердились 62 773 случая заболевания COVID-19, из них 4774 — за последние сутки. 4891 человек вылечился. 555 пациентов скончались.

К

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин раскрыл особенности работы пропускной системы в Москве
Власти Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020