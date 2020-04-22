Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 субъекте России

Федеральную платформу выдачи цифровых пропусков на передвижение внедрят в 21 субъекте России. Об этом сообщили в Минкомсвязи 22 апреля.

«В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа», — говорится в сообщении ведомства.

Платформа позволит работодателям через портал госуслуг подать списки сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. Заявление будет проверено, и в случае одобрения QR-коды придут на электронные почты работников и в их личные кабинеты на портале госуслуг.

Разовый пропуск можно будет получить через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкороновирус» при наличии учетной записи на портале госуслуг. Чтобы получить цифровой документ, нужно будет указать причину поездки, место назначения и транспортное средство. Пропуск будет действителен в течение определенного времени и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

С 13 апреля в Подмосковье было оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тыс. разовых пропусков, отметили в ведомстве.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин предложил на фоне пандемии коронавируса распространить пропускную систему на все регионы страны. По его словам, это позволило бы отслеживать перемещение граждан, не ограничивая его.

В Москве и Подмосковье пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте действует с 15 апреля, а с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

Теперь за наличием разрешения на передвижение следят камеры наблюдения на автодорогах и турникеты в подземке. При оформлении документа за пять часов до поездки требуется указать госномер автомобиля или проездной карты. Оформить цифровой пропуск для Москвы можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377, для Подмосковья — через сайт госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Ранее в оперштабе объяснили, почему пропуска могут аннулировать.

По состоянию на 22 апреля, в России подтвердились 57999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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