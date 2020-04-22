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Более 5600 машин без пропуска зафиксировали в Москве утром 22 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Почти 5,6 тыс. автомобилей без цифрового пропуска, разрешающего передвижение по городу, зафиксировали в Москве утром 22 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Ко всем этим автомобилистам будут применены меры административного характера. Сейчас мы совместно с органами полиции выясняем, есть ли у этих людей ограничения от врачей на передвижение по Москве и области», — приводит его слова «РИА Новости».

Заммэра отметил, что всего в Москве при оформлении цифрового пропуска 3,7 млн автовладельцев указали номера своих машин, а также призвал всех, у кого уже есть пропуск, привязать к нему номер автомобиля и еще раз убедиться в том, что пропуск действителен и номер привязан.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

За последние сутки в столице было зафиксировано 2548 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших в Москве — 31 981 человек.

Инфографика

Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса в России с начала пандемии — 57 999.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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